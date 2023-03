JBL Quantum Stream: il microfono professionale ad un prezzo ridicolo

Il microfono JBL Quantum Stream è un prodotto di alta qualità per gli appassionati di streaming e registrazione audio. Attualmente in sconto del 29% su Amazon, questo microfono è una grande opportunità se stai cercando un microfono affidabile e versatile. Approfitta subito di questa offerta e acquistalo ad un prezzo ridicolo di soli 70,99 euro.

JBL Quantum Stream: sbrigati a comprarlo, sta andando a ruba

JBL Quantum Stream è dotato di un doppio condensatore Electret da 14 mm e una velocità di campionamento di 96 kHz, il che significa che cattura ogni suono in modo chiaro e preciso. Questo rende il microfono perfetto per chiunque voglia creare contenuti audio e video di alta qualità.

Uno dei vantaggi principali del JBL Quantum Stream è la possibilità di scegliere tra due pattern vocali: cardioide e omnidirezionale. Il primo è perfetto per chi registra solo la propria voce, mentre il secondo è utile per catturare più voci o addirittura per registrare una performance dal vivo. Questa funzionalità offre una maggiore flessibilità nell’utilizzo del microfono.

Il JBL Quantum Stream ha un montaggio universale che consente di fissarlo a un treppiede o a un braccio, grazie alle tre impostazioni e al supporto reversibile che consente di muoverlo a 360 gradi. Questa versatilità rende il microfono facile da utilizzare e consente di posizionarlo ovunque sulla scrivania o su un supporto di registrazione. Il microfono ha un corpo in metallo resistente che lo rende sia elegante che robusto. Il supporto in alluminio offre una grande stabilità durante l’utilizzo. Il controllo del volume è facile da utilizzare e l’indicatore di stato RGB è una caratteristica aggiuntiva utile per monitorare il microfono.

Il JBL Quantum Stream Microfono a Condensatore Cardioide e Omnidirezionale con Filo viene consegnato con un cavo USB di alimentazione, una guida rapida, una scheda di garanzia e sicurezza. È un prodotto completo e di alta qualità, ideale per gli appassionati di streaming e registrazione audio.

In conclusione, il JBL Quantum Stream è una grande opportunità se vuoi acquistare un microfono affidabile di alta qualità. Inoltre, lo sconto del 29% su Amazon lo rende un acquisto ancora più conveniente ad un prezzo di soli 70,99 euro. Corri ad acquistarlo prima che le ultime scorte disponibili si esauriscano.

