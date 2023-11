JBL PartyBox 310 in forte offerta su Amazon: risparmi il 28%

Il JBL PartyBox 310 offre un’esperienza sonora coinvolgente per gli amanti della musica e delle feste. Dotato di un potente diffusore Bluetooth impermeabile, questo altoparlante offre una riproduzione audio di alta qualità, consentendo di trasmettere senza fili i tuoi brani preferiti direttamente dallo smartphone o tablet. Oggi è in offerta su Amazon al prezzo speciale di 419€, con un risparmio del 28% sul suo normale prezzo di listino.

Grazie al manico telescopico e alle ruote incorporate, trasportalo è davvero semplice. Con una batteria ricaricabile, il PartyBox offre fino a 18 ore di riproduzione, garantendo lunghe sessioni di divertimento in qualsiasi luogo. La possibilità di collegare il diffusore a una presa di corrente assicura una festa continua senza interruzioni.

Il controllo totale è nelle tue mani grazie all’app PartyBox, che consente di gestire effetti sonori, funzioni karaoke, spettacoli di luci e altro ancora. Il pannello di controllo con retroilluminazione incorporata offre una guida intuitiva durante l’uso notturno.

Una caratteristica interessante è la possibilità di collegare due altoparlanti compatibili in modalità wireless attraverso la connessione Bluetooth TWS di PartyBox. In alternativa, è possibile collegare altre casse tramite l’uscita AUX, offrendo flessibilità nelle opzioni di connessione.

Il design robusto e l’impermeabilità IPX4 rendono il PartyBox adatta a qualsiasi ambiente, sia all’interno che all’esterno. La combinazione di audio potente, luci accattivanti e un’app intuitiva lo rende una scelta ideale per chi cerca un diffusore versatile per animare qualsiasi festa o raduno. Con uno sconto del 28%, il JBL PartyBox 310 offre un’opportunità conveniente per amplificare il divertimento musicale.

