JBL PartyBox 110 in offerta: bassi potenti e luci dinamiche, oggi risparmi 100€

Il JBL PartyBox 110 è il compagno perfetto per le tue feste, e attualmente è disponibile su Amazon con uno sconto del 25%, al prezzo di soli 299,00€ invece di 399,99€. Questa offerta ti permette di risparmiare su un diffusore Bluetooth portatile di alta qualità.

Il PartyBox 110 ti offre la possibilità di riprodurre musica in streaming in modalità wireless da smartphone o tablet, grazie alla connessione Bluetooth. Puoi godere di un suono potente e di elevata qualità grazie alla tecnologia JBL Pro Sound. Ma il vero punto di forza di questo diffusore è il suo spettacolo di luci dinamiche.

Le luci si sincronizzano con il ritmo della musica, creando un’atmosfera festosa ovunque tu decida di usarlo. Che si tratti di una festa in casa, in giardino, in spiaggia o in piscina, il PartyBox 110 è pronto per trasformare l’ambiente in un vero e proprio club. Un’altra caratteristica interessante è la sua resistenza agli schizzi grazie alla protezione IPX4, che ti consente di utilizzarlo anche in prossimità dell’acqua senza preoccupazioni.

La batteria integrata offre un’autonomia di fino a 12 ore, quindi potrai far durare il divertimento per tutta la giornata o tutta la notte. Inoltre, puoi connettere due casse PartyBox senza fili grazie alla funzionalità TWS, per un suono ancora più coinvolgente. Il PartyBox 110 offre anche la possibilità di collegare un microfono e una chitarra tramite gli ingressi dedicati, permettendoti di esibirti o condurre giochi e attività durante le tue feste. Puoi trasmettere la tua playlist in vari modi, sia via Bluetooth, da una chiavetta USB o tramite cavo aux.

Con questo altoparlante portatile, la musica diventa una vera e propria esperienza sensoriale. Approfitta dell’offerta su Amazon e preparati a far scatenare amici e familiari con il JBL PartyBox 110.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.