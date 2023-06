JBL Live Pro 2 in offerta: a questo prezzo vanno prese subito

Le cuffiette bluetooth JBL Live Pro 2 sono un prodotto versatile e di alta qualità che offre un’esperienza di ascolto completamente wireless. Attualmente in offerta su Amazon a 119€ invece di 149€, rappresentano un’ottima scelta per coloro che desiderano un suono potente e una comodità senza fili. Dotate di driver dinamici da 11 mm, queste cuffiette offrono un suono JBL di alta qualità per goderti la musica, il gaming e le chiamate in modo coinvolgente.

La cancellazione del rumore adattiva ti permette di eliminare le distrazioni esterne, consentendo un’esperienza audio immersiva. Le JBL LIVE PRO 2 TWS sono dotate di 6 microfoni che offrono chiamate e musica nitide. Inoltre, grazie alla funzione Smart Ambient, puoi rimanere consapevole dell’ambiente circostante mentre ascolti la tua musica o fai una chiamata. La batteria delle cuffiette offre fino a 10 ore di autonomia, mentre la custodia di ricarica può fornire ulteriori 30 ore di riproduzione. La ricarica può essere effettuata anche in modalità wireless compatibile con il sistema Qi. Con soli 15 minuti di ricarica rapida, puoi ottenere fino a 4 ore di ascolto aggiuntive.

Le cuffiette JBL Live Pro 2 offrono una vestibilità comoda grazie ai fori ovali con punte in silicone. Sono anche dotate di protezione impermeabile IPX5, che le rende adatte per l’uso in palestra o sotto la pioggia. Il design stick closed contribuisce a una resa audio di alta qualità. Nell’imballaggio, troverai le cuffiette JBL Live Pro 2, insieme a 3 diverse misure di inserti auricolari per una vestibilità personalizzata. Saranno inclusi anche un cavo di ricarica USB Type C, una custodia di ricarica, una guida e una scheda di sicurezza. In conclusione, le JBL Live Pro 2 offrono un suono potente, una cancellazione del rumore adattiva e una comodità senza fili. Con la loro lunga durata della batteria e la ricarica wireless, rappresentano un’opzione di grande valore per gli amanti della musica e delle chiamate senza fili.

Per tutti questi motivi, ti suggeriamo di non farti scappare questa offerta e di portarti a casa le JBL Live Pro 2 ad un ottimo prezzo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.