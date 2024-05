JBL Live 660NC in offerta: cuffie over-ear eccellenti, tue con il 33% di sconto

Le JBL Live 660NC sono cuffie over-ear eccellenti, perfette per chi vuole un’esperienza d’ascolto di primo livello e tutte le funzionalità avanzate del segmento premium (a partire da una cancellazione attiva del suono robusta), senza per questo dover per forza spendere oltre 300 euro.

Oggi sono in offerta su Amazon ad un prezzo – a nostro parere – estremamente competitivo. Le paghi 119,99€, grazie ad un robusto sconto del 33% sul loro normale prezzo. Decisamente niente male, ma attenzione: l’offerta è a tempo limitato e potrebbe terminare da un momento all’altro. Ti suggeriamo di fare in fretta.

Il design delle Live 660NC mantiene la tradizionale estetica delle cuffie JBL, con materiali robusti e cuscinetti in tessuto che garantiscono comfort anche durante sessioni di ascolto prolungate. Le cuffie offrono una risposta dei bassi potente, caratteristica tipica di JBL, accompagnata da medi chiari e definiti. La cancellazione del rumore è particolarmente efficace ed è perfetta per goderti la tua musica o i tuoi podcast preferiti in totale tranquillità, anche quando ti trovi in un ambiente rumoroso (ad esempio durante un viaggio in treno in aereo).

Le JBL Live 660NC sono dotate di controlli touch intuitivi, che permettono di gestire facilmente volume, tracce e chiamate senza dover raggiungere il dispositivo collegato. La compatibilità con l’app JBL Headphones consente di personalizzare l’equalizzazione e le impostazioni di ANC, migliorando ulteriormente l’esperienza utente. Ottima anche l’autonomia: ben 50 ore con una singola carica.

Bassi potenti, ANC avanzata e tanta autonomia fanno, dunque, delle JBL Live 660NC uno dei migliori prodotti in questo segmento del mercato. Se cerchi un paio di cuffie over-ear (ampiamente) sotto i 200€, ti consiglio di puntare proprio su questo modello: a 119,99€ sono assolutamente un ottimo acquisto.