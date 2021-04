Vanno in offerta oggi le JBL LIVE 650BTNC, un paio di cuffie over-ear di fascia alta, che è possibile acquistarle su Amazon a 104,48 euro. Il prezzo di listino si abbassa del 47% per un risparmio effettivo di quasi 95 euro.

Cuffie over-ear JBL LIVE 650BTNC: caratteristiche principali

Queste JBL offrono un’audio da top di gamma e un’ottima qualità costruttiva. L’archetto è rivestito da un tessuto traspirante e idrorepellente, mentre i padiglioni in eco-pelle sono piuttosto spessi per garantire il massimo della comodità. Le JBL LIVE 650BTNC possono essere connesse via Bluetooth o tramite il cavo jack incluso in confezione, si ricaricano tramite USB e il produttore dichiara fino a 35 ore di autonomia con tanto di cancellazione dei rumori ambientali attiva.

Con i comandi touch potete attivare il vostro servizio vocale preferito e riprodurre playlist, mandare messaggi o controllare il meteo, il tutto a mani libere. L’esperienza audio di alta qualità è garantita grazie all’Ambient Aware, che vi permette di scegliere tra una completa immersione musicale, favorendo un adatto isolamento acustico, o di decidere il livello di rumore esterno percepito.

Oggi questo modello è in vendita su Amazon a 104,48 euro, un prezzo ribassato del 47% per delle cuffie di qualità ideali per ascoltare musica o fare sport.

