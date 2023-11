JBL Live 460NC in offerta: comfort e cancellazione del rumore a meno di 100€

Le cuffie JBL LIVE 460NC offrono un’esperienza audio senza fili di alta qualità, arricchita dal riconoscibile suono JBL. Grazie ai driver da 40 mm e alla tecnologia di cancellazione adattiva del rumore, queste cuffie on-ear consentono di immergersi completamente nella musica con bassi potenti, eliminando i disturbi provenienti dall’ambiente circostante.

Normalmente proposte a 129,99€, oggi queste cuffie wireless possono essere tue a meno di 100€ grazie ad un generoso sconto del 23%.

La funzione di cancellazione del rumore adattiva offre la flessibilità di regolare l’intensità della riduzione del rumore in base alle tue preferenze. Inoltre, le modalità Ambient Aware e TalkThru consentono di restare in contatto con l’ambiente esterno o di avere conversazioni senza dover rimuovere le cuffie.

Dotate di un comodo archetto in tessuto e cuscinetti auricolari morbidi, le JBL LIVE 460NC offrono un’esperienza di ascolto confortevole anche per sessioni prolungate. I comandi intuitivi e il microfono integrato sul padiglione permettono di gestire chiamate e funzioni vocali con facilità.

La batteria ricaricabile offre un’impressionante autonomia di fino a 50 ore di riproduzione audio. Inoltre, una ricarica veloce di soli 10 minuti assicura ben 4 ore di ascolto extra. Con la funzione multipoint, è possibile collegare contemporaneamente due dispositivi, offrendo una maggiore flessibilità nella gestione delle connessioni.

Le JBL LIVE 460NC sono fornite con un cavo di ricarica USB di tipo C, un cavo audio, una guida rapida e una scheda di sicurezza. Con un design pieghevole, sono ideali per chi è in movimento e desidera un’esperienza audio di alta qualità in ogni situazione. Con l’offerta attuale, potrai godere di tutte queste caratteristiche a un prezzo scontato del 23%: non fartela scappare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.