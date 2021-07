Le JBL Live 300 TWS sono in promozione su Amazon a soli €129. Il prezzo di listino viene reso più conveniente da un ribasso del 13% che corrisponde effettivamente a uno sconto di €20.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio italiano.

Cuffie true wireless da sogno: ecco le JBL Live 300 TWS

Le JBL Live 300 TWS sono delle wearable sofisticate e che consentono di ascoltare i contenuti musicali in modo superbo. Disponibili in colorazione nera, si adattano sia ai dispositivi Android che iOS senza alcun problema.

Rientrante nella categoria in ear, questo modello in particolare è dotato di punte in silicone morbido che garantiscono un comfort duraturo è capace di rendere l'utilizzo un vero e proprio sogno.

In termini tecnici, JBL è una garanzia in quanto integra all'interno dei suoi dispositivi degli altoparlanti di qualità che assicurano una riproduzione sempre veritiera e ovviamente ottimizzata. In particolar modo, è presente anche la cancellazione attiva del rumore attraverso cui la riproduzione viene resa pura. In questa ottica non bisogna dimenticare la possibilità di attivare il suono ambientale con un semplice tocco sulle cuffie così da poter interagire con l'ambiente esterno senza doverle rimuovere.

Altre caratteristiche di rilievo sono ovviamente il microfono che consente di effettuare chiamate e interagire sia con Alexa che con l'assistente Google i quali sono integrati all'interno di questi dispositivi.

La batteria, infine, assicura fino a 20 ore di riproduzione considerando anche la custodia di ricarica. Non manca all'appello, ovviamente, la ricarica veloce.

Le cuffie JBL Live 300 TWS sono acquistabili su Amazon ad appena €129. Acquistale oggi e ricevile a casa in 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. L'acquisto può essere effettuato in un'unica soluzione o ricorrendo al programma di rateizzazione CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

