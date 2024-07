JBL GO 4 speaker Bluetooth POTENTISSIMO anche nel prezzo (-26%)

Stai cercando uno speaker Bluetooth che possa accompagnare tutta la tua estate a ritmo di musica? Vorresti un dispositivo piccolo ma al tempo stesso potente da poter utilizzare anche in spiaggia o in piscina? Bene, allora su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo. Infatti, oggi hai la possibilità di acquistare il potentissimo JBL GO 4 speaker Bluetooth in mega offerta, al prezzo TOP di soli 36,99 euro invece di 49,99 euro.

Ebbene si, se non ti lascerai scappare lo sconto pazzesco del 26% questo eccezionale dispositivo per ascoltare musica ovunque, sarà tuo al prezzo così conveniente. Inoltre, se sei un cliente Amazon Prime, per te la spedizione e il reso saranno gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Per questo motivo, se ancora non lo hai fatto, attiva la prova gratuita di 30 giorni in qualsiasi momento.

JBL Go 4 è il diffusore ultra portatile con connessione Bluetooth provvisto di JBL Pro Sound grazie al quale potrai godere di bassi potenti e quindi un suono di alta qualità, vibrante e profondo. Con una singola ricarica, questo fantastico speaker ricaricabile sarà in grado di offrirti sino a 7 ore di riproduzione musicale.

Inoltre, potrai aggiungere fino a 2 ore extra alla durata della batteria semplicemente toccando Playtime Boost. Potrai portare questa piccola cassa Bluetooth ovunque tu vorrai, in piscina, al mare e anche sotto la doccia grazie alla protezione impermeabile all’acqua e resistente alla polvere IP67.

Insomma, si tratta senza dubbio di ottimo dispositivo che può essere tuo al prezzo pazzesco. Quindi, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito l’imperdibile JBL GO 4 speaker Bluetooth potentissimo anche nel prezzo, a poco meno di 37 euro! Cosa aspetti ancora?