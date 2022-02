JBL Go 3: speaker PICCOLO, POTENTE e AFFIDABILE in SUPER OFFERTA

Non c'è niente di meglio che ascoltare la propria musica preferita ovunque, in qualsiasi situazione, anche fuori casa per fare una passeggiata all'aria aperta o un picnic in un parco con i propri amici. JBL GO 3 è lo speaker che stavi cercando per fare tutto questo senza alcun tipo di preoccupazioni, nemmeno per il portafogli. Ti bastano appena 29€ per acquistare uno speaker Bluetooth piccolo, compatto, leggero, robusto, potente e dalla lunga autonomia.

JBL GO 3 in è offerta a un prezzo ridicolo su Amazon: impossibile resistere

Non solo le dimensioni contenute di JBL GO 3 lo rendono uno speaker Bluetooth da portarti sempre dietro anche in un piccolo zaino, ma la robusta fibbia superiore è ideale anche per assicurarlo a un gancio e ascoltare i tuoi gruppi preferiti durante una gita in bicicletta oppure una camminata in montagna.

Il tessuto è idrorepellente e lo rende ideale per ascoltare la musica a mare, in piscina o anche sotto la doccia, mentre la lunga autonomia ti garantisce fino a 5 ore di ascolto ininterrotto con una sola ricarica. Il Bluetooth ti permette poi di collegarlo rapidamente a uno smartphone o a un tablet per iniziare ad ascoltare tutta la musica che vuoi, senza limitazioni.

Cosa stai aspettando? Non perdere questa occasione e acquista subito JBL GO 3 a prezzo ridicolo su Amazon.