JBL Go 3: lo speaker Bluetooth portatile oggi con DOPPIO SCONTO

Vorresti ascoltare i tuoi contenuti audio preferiti da tablet o smartphone in ogni momento, ovunque tu ti trovi e in un’ottima qualità audio? Bene, allora su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo. Per poco tempo ancora, questo eccezionale speaker Bluetooth JBL Go 3 può essere tuo al prezzo imperdibile di soli 33,23 €. Ebbene si, approfittando di un doppio sconto folle (24% + 0,98€ al checkout) potrai acquistare questo piccolo ma potente dispositivo audio ad un prezzo così contenuto.

Grazie al potente JBL Pro Sound potrai ascoltare la tua musica preferita con bassi corposi. JBL Go 3 ti permetterà di riprodurre in streaming, in modalità wireless, un suono audio dalla qualità impeccabile. Dal design compatto ed particolarmente elegante, questa mini cassa portatile è caratterizzata da un look unico e accattivante sottolineato dalla presenza di tessuti variopinti e inserti espressivi.

Questo speaker tascabile JBL Go 3 è veramente molto piccolo e ti occuperà veramente poco spazio se lo porterai nella borsa o nello zaino. Resistente all’acqua e alla polvere, grazie alla certificazione waterproof e dustproof IPX67, potrai utilizzare la cassa GO 3 per ascoltare le tue playlist preferite in ogni luogo, al mare, in piscina e addirittura sotto la doccia.

La mini cassa del noto marchio JBL, oltre ad essere particolarmente potente, ha anche una buona autonomia. Infatti, con una sola ricarica, la cassa Bluetooth JBL GO 3 sarà in gradi di offrirti sino a 5 ore di riproduzione dei tuoi contenuti preferiti. Potrai gestire i comandi relativi al volume, attraverso i pulsanti presenti sulla parte laterale del dispositivo audio.

Estremante piccola e altrettanto potente, questa mini cassa potrà animare le serate con i tuoi amici con della musica dalla qualità audio impeccabile. Quindi non ti resta che correre su Amazon e acquistare lo speaker Bluetooth JBL Go 3 a soli 33,23 €. Approfittane ora, il doppio sconto potrebbe terminare prima di quanto tu possa immaginare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.