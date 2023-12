JBL Go 3 in offerta: lo paghi meno di 30€ con un GHIOTTO sconto del 33%

Il JBL GO 3 è un compagno audio ideale per chi è sempre in movimento, offrendo un potente JBL Pro Sound con bassi corposi in un design portatile e alla moda. Questo piccolo ma potente speaker portatile è disponibile con uno sconto del 33%, ad un prezzo vantaggioso di appena 29,99€.

Il design compatto e leggero del JBL GO 3 lo rende perfetto da portare ovunque. Rivestito con tessuti variopinti e caratterizzato da inserti espressivi, questo altoparlante tascabile non solo offre un suono straordinario ma si abbina anche con stile a qualsiasi contesto.

La certificazione IPX67 rende lo JBL GO 3 resistente all’acqua e alla polvere, offrendo la libertà di ascoltare la tua musica preferita in ambienti impegnativi come la spiaggia o la piscina. Questa resistenza, combinata con le sue dimensioni compatte, lo rende l’accessorio perfetto per chi ama vivere la musica in ogni momento della giornata.

Con una singola ricarica, l’altoparlante JBL GO 3 offre fino a 5 ore di riproduzione musicale in streaming wireless da qualsiasi dispositivo Bluetooth. La connessione è rapida e senza complicazioni, consentendo di godere della tua musica preferita in modo immediato.

Nella confezione, troverai non solo lo JBL GO 3, ma anche un cavo USB Type-C per la ricarica, una guida rapida e la scheda di dati di sicurezza. Grazie alle sue dimensioni ridotte e al design accattivante, questo altoparlante è perfetto per chi vuole un suono di alta qualità in un pacchetto piccolo e alla moda.

Approfitta dell’offerta del 33% per portare con te il JBL GO 3, un compagno audio affidabile che offre un suono potente in ogni situazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.