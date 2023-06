JBL GO 3 in offerta: l'altoparlante portatile perfetto per animare le tue feste in spiaggia

Il JBL GO 3 è un potente altoparlante Bluetooth portatile con qualità audio JBL Pro Sound e pertanto in gradi di offrire bassi corposi, il che lo rende l’ideale compagno per riprodurre in streaming wireless un suono di alta qualità dal tuo smartphone o tablet. Puoi trovare questo altoparlante portatile su Amazon a soli 29,42€ grazie a un generoso sconto del 35%. L’offerta è a tempo limitato e ti consigliamo di fare davvero in fretta.

Il design del JBL GO 3 è portatile e stiloso, caratterizzato da tessuti variopinti, inserti espressivi e dimensioni compatte. Questo speaker tascabile occupa poco spazio e unisce un aspetto di tendenza a un suono audace. Oltre alla sua portabilità e stile, il JBL GO 3 è anche resistente all’acqua e alla polvere, con la certificazione IPX67. Ciò significa che puoi goderti la tua musica preferita in spiaggia, a bordo piscina o anche sotto la doccia senza preoccuparti dei danni causati dall’acqua o dalla polvere.

La batteria del JBL GO 3 offre una lunga autonomia e ti consente di riprodurre fino a 5 ore di musica in streaming wireless con una sola ricarica. Puoi connetterti a qualsiasi dispositivo con Bluetooth e goderti la libertà dello streaming senza fili. Nella confezione del JBL GO 3 troverai l’altoparlante Bluetooth wireless portatile, un cavo USB di tipo C per la ricarica, una guida rapida e una scheda con le informazioni sulla sicurezza.

Il JBL GO 3 è un diffusore Bluetooth portatile che offre un suono potente, un design portatile e accattivante, oltre che la resistenza all’acqua e alla polvere. Per tutti questi motivi, ti consigliamo di non farti scappare l’opportunità di acquistarlo a meno di 30€.

