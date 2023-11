JBL Flip Essential 2 al MINIMO STORICO Amazon (-36%)

Porta la musica dove vuoi con questa cassa Bluetooth meravigliosa che puoi avere a un prezzo incredibile. Se vai adesso su Amazon hai la possibilità di acquistare la mitica JBL Flip Essential 2 a soli 69,99 euro, invece che 109,99 euro.

Come puoi vedere oggi c’è uno sconto del 36% che ti fa risparmiare ben 40 euro sul totale ed è il prezzo più basso di sempre. Avrai uno speaker portatile dalle prestazioni spettacolari a una cifra molto vantaggiosa. Ma non è finita qui. Questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 14 euro al mese per 5 mesi senza interessi.

JBL Flip Essential 2 al prezzo più basso

Già il fatto che puoi avere questo fantastico speaker portatile a 14 euro al mese senza interessi è un’ottima ragione per averlo subito. Andiamo comunque a vederne altre:

Design: oltre a essere molto bella esteticamente ha un design impermeabile con certificazione di grado IPX7. Quindi la puoi portare al mare o in piscina.

Suono: la tecnologia JBL Original Pro offre un suono meraviglioso, potente ed equilibrato , con una diffusione a 360° che riempie la stanza. Anche all’aperto il suono si propaga a una distanza notevole.

la tecnologia offre un suono meraviglioso, , con una diffusione a 360° che riempie la stanza. Anche all’aperto il suono si propaga a una distanza notevole. Connettività: la connessione Bluetooth ti permette di associare qualsiasi dispositivo in modo veloce e non ha latenza.

la connessione ti permette di associare qualsiasi dispositivo in modo veloce e non ha latenza. Batteria: ha un’autonomia di ben 10 ore con una singola ricarica.

Immagino che tu non sia arrivato fino a qui a leggere ma qual’ora mi sbagliassi, fai presto, smetti subito perché non c’è più tempo. Vai su Amazon e acquista la tua JBL Flip Essential 2 a soli 69,99 euro, invece che 109,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.