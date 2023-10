JBL Flip Essential 2 lo speaker Bluetooth potentissimo in offerta top

Non rinunciare ad ascoltare le tue playlist preferite con un audio potente e nitido, approfitta subito dello sconto bomba del 30% che oggi ti propone Amazon, e acquista subito il potentissimo JBL Flip Essential 2 lo speaker Bluetooth al prezzo assolutamente da non perdere di soli 76 euro circa invece di quasi 110 euro. Dunque, solamente se non perderai altro tempo, avrai la possibilità di portarti a casa questa cassa portatile estremamente potente, risparmiando più di 30 euro.

Inoltre, se sei cliente Amazon Prime potrai usufruire di diversi vantaggi, come la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Grazie a questo speaker portatile, potrai portare le musica che ami sempre con te, ovunque tu vada, mentre ti stai rilassando nella tua stanza dopo una giornata di studio o di lavoro oppure insieme ai tuoi amici durante la tua festa di compleanno.

Potrai ascoltare le tue playlist che più ti piacciono durante tutta la giornata senza alcun problema, infatti l’autonomia di questo speaker JBL è di ben 10 ore. Se lo vorrai, avrai la possibilità di collegare fino a 2 telefoni cellulari o tablet in modalità wireless, così da poter aumentare la potenza della musica e godertela con la qualità incredibile del suono JBL Original Pro.

Perfetto da utilizzare anche in piscina, in spiaggia o mentre fai la doccia, lo speaker è provvisto della protezione IPX7. Potrai facilmente ricaricare questo piccolo ma potentissimo dispositivo utilizzando il cavo USB-C che troverai all’interno della confezione. Insomma, una cassa Bluetooth, piccola e potente da non perdere per nessun motivo, soprattutto a questo prezzo.

Quindi, l’unica cosa che ti resta da fare è quella di correre su Amazon e concludere subito il tuo ordine che ti permetterà di acquistare questo il potentissimo JBL Flip Essential 2 lo speaker Bluetooth a poco più di 76 euro invece di 110 euro circa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.