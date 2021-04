La cassa bluetooth JBL Flip Essantial si trova in offerta su Amazon a 59,98€, lo sconto del 29% corrisponde ad un risparmio di 25 euro rispetto al prezzo solito.

Questo modello ha un design cilindrico e dimensioni piuttosto compatte, 17cm di lunghezza e un peso di 470 grammi. La costruzione rugged garantisce la massima resistenza agli urti accidentali e all’acqua, secondo la certificazione IPX7, si tratta dello speaker ideale da portare in vacanza al mare o durante una gita in montagna.

Il produttore dichiara fino a 10 ore di riproduzione musicale con una sola carica. La JBL Flip Essential si connette a smartphone, tablet e PC via Bluetooth e non necessita di alcuna applicazione per funzionare correttamente.

Oggi la cassa bluetooth JBL va in offerta su Amazon a 59,98€, un prezzo interessante per uno speaker resistente e dall’ottima qualità audio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica