JBL Flip 6, prezzo bomba su Amazon: risparmi 45€

Il JBL Flip 6 è un altoparlante portatile Bluetooth che offre un suono potente e nitido, con bassi profondi, grazie al sistema di altoparlanti a 2 vie e alla tecnologia JBL Pro Sound. Attualmente, è disponibile su Amazon a un prezzo scontato di 104,00€ invece di 149,99€, con uno sconto del 31%. Una promozione decisamente interessante, che ti consigliamo di non farti scappare. Anche perché stiamo parlando di uno speaker decisamente interessante e con più di qualche asso nella manica.

La connettività Bluetooth consente di collegare fino a due smartphone o tablet senza fili, offrendo la comodità di riprodurre la musica direttamente dal dispositivo di tua scelta. Inoltre, grazie all’app JBL Portable, puoi ottimizzare l’esperienza audio regolando le impostazioni del diffusore. Se desideri amplificare la tua festa, puoi collegare il JBL Flip 6 ad altri altoparlanti JBL compatibili tramite la modalità JBL PartyBoost. Questa funzionalità ti consente di sincronizzare più diffusori e riprodurre la tua musica in modo sincronizzato e potente. Il JBL Flip 6 offre un’ottima autonomia della batteria, consentendo fino a 12 ore di riproduzione continua con una singola carica.

Puoi portarlo ovunque, grazie al suo design portatile e alla resistenza all’acqua e alla polvere con certificazione IP67. Questo significa che puoi usarlo in piscina o al parco senza preoccuparti dei danni causati dall’acqua o dalla polvere. Inoltre, è disponibile in una varietà di colori vivaci per adattarsi al tuo stile. Nella confezione, troverai il JBL Flip 6, l’altoparlante Bluetooth impermeabile portatile, un cavo USB di tipo C per la ricarica, le schede di garanzia e sicurezza e una guida per l’utente.

Il JBL Flip 6 è un altoparlante portatile Bluetooth versatile, ideale per chi desidera un suono potente e di alta qualità in movimento. Con la sua resistenza all’acqua, la connettività wireless multi-dispositivo e l’autonomia della batteria di lunga durata, è perfetto per le feste, gli eventi all’aperto e l’ascolto musicale in generale. Per tutti questi motivi, ti consigliamo di non farti scappare questa offerta, decisamente interessante!

