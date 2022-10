JBL Flip 6: MINIMO STORICO su Amazon, meno di 100€

Siamo di fronte a un minimo storico eccezionale, con uno sconto di ben 40 euro ti puoi portare a casa uno speaker Bluetooth incredibile. Devi fare presto perché ho come l’impressione che l’offerta non duri molto, forse nemmeno il tempo di leggere tutto l’articolo. Per cui vai su Amazon adesso e metti nel tuo carrello JBL Flip 6 a soli 99,99 euro, anziché 139,99 euro.

Un altoparlante portatile dal design molto elegante, leggero e resistente. È stato progettato in modo che tu lo possa portare sempre con te. Ha un suono molto potente, nonostante le sue piccole dimensioni, e ha una batteria che permette un ascolto prolungato senza dover tenere la cassa sotto carica.

Se vuoi organizzare una festa in giardino, o in piscina, oppure vuoi fare un escursione e portare la tua musica con te, allora questo speaker Bluetooth fa al caso tuo. Goditi l’offerta di Amazon e acquista JBL Flip 6 a soli 99,99 euro.

JBL Flip 6: resistente alle intemperie con un’audio di qualità

Grazie al sistema di altoparlanti a due vie JBL Flip 6 è in grado di riprodurre un suono limpido e potente allo stesso tempo, con bassi corposi e frequenze alte chiare e definite. La tecnologia Bluetooth ti permetterà di collegarlo a qualsiasi dispositivo, come smartphone, tablet o PC, fino a due contemporaneamente. E grazie all’app JBL Portable potrai personalizzare l’audio per adattarlo alle tue preferenze.

Portalo ovunque tu voglia, in una borsa o in uno zaino, e avrai sempre la musica che ti piace. Occupa pochissimo spazio ed è leggero. Ha una batteria che garantisce fino a 12 ore di autonomia con una sola ricarica. Lo potrai portare anche in piscina senza problemi perché gode della resistenza all’acqua e alla polvere IP67.

Scegli il colore ce più ti rappresenta e porta in giro la musica che preferisci. Oggi con questa offerta di Amazon fai un colpaccio. Metti subito nel tuo carrello JBL Flip 6 a soli 99,99 euro, anziché 139,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.