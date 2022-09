JBL CLIP 4: speaker bluetooth portatile al 25% in MENO (Amazon)

Puoi avere in appena 13 cm un suono splendido e potente? La risposta è sì, grazie JBL CLIP 4, lo speaker bluetooth portatile dal design compatto, che puoi portare ovunque per avere la tua musica a portata di mano. Lasciati guidare dall’istinto e cogli al volo quest’occasione. Acquista JBL CLIP 4 a soli 44,99, su Amazon.

Una cassa bluetooth portatile con il moschettone integrato che puoi agganciare allo zaino, alla borsa o alla cintura, e averlo sempre con te. Non teme l’acqua o la polvere e ha una grande autonomia. Design stiloso multi color per fare anche bella figura mentre ascolti la musica che preferisci con un suono di alta qualità.

Se approfitti subito dell’offerta potrai avere JBL CLIP 4 a soli 44,99 euro, e risparmiare così il 25%. Inoltre per i clienti Amazon Prime, la consegna è gratuita e garantita entro pochi giorni.

JBL CLIP 4: porta in giro la tua musica con stile

È vero che quando parliamo di speaker dobbiamo ovviamente pensare al suono, e le JBL CLIP 4 non deludono in tal senso. Però la cosa che colpisce, è senz’altro lo splendido design, che unisce praticità e bellezza per un mix che fa di queste casse portatili la sua forza.

Grazie al pratico moschettone, le potrai agganciare e sganciare in modo veloce, per averle sempre con te. Così puoi ascoltare i tuoi brani preferiti mentre fai trekking, o semplicemente quando passeggi con gli amici. Portale in spiaggia o attaccale all’interno della doccia, senza paura che si rovinino. Infatti hanno una resistenza IPX67 che garantisce totale impermeabilità all’acqua.

Dotato del potente JBL pro Sound, per un suono di alta qualità, bassi corposi e audio pulito. Lo speaker bluetooth offre un’autonomia fino a 10 ore di riproduzione musicale con una sola ricarica. Corri subito su Amazon e metti nel tuo carrello JBL CLIP 4 a soli 44,99 euro, invece che 59,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.