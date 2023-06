JBL Clip 4 Eco, il MINUSCOLO speaker Bluetooth costa NIENTE (49€)

L’avvicinarsi della bella stagione, nonostante il meteo ballerino che sta caratterizzando le prime settimane del mese di giugno, è un richiamo perfetto per passare più tempo possibile in compagnia e all’aria aperta: a tal proposito, il validissimo speaker Bluetooth super portatile JBL Clip 4 Eco è in offerta su Amazon al prezzo più vantaggioso delle ultime settimane.

Nonostante lo sconto immediato del 23% che fa crollare il prezzo di vendita ad appena 49€, il device di JBL ha tutte le caratteristiche al posto giusto per assicurarti una buona esperienza di ascolto e molto di più.

Prezzo super vantaggioso su Amazon per lo speaker Bluetooth JBL Clip 4 Eco

Innanzitutto JBL Clip 4 Eco è uno speaker estremamente comodo da portare sempre con sé. Come si può notare dall’immagine soprastante, infatti, è dotato di una comoda “clip” che ti permette di agganciarlo facilmente alla fibbia di uno zaino e non solo; il risultato è di averlo sempre a portata di mano per ascoltare tutta la musica che vuoi anche quando sei impegnato in una gita in bicicletta o una passeggiata all’aria aperta.

Realizzato con materiali riciclati e quindi molto attento al rispetto dell’ambiente, JBL Clip 4 Eco è costituito da una trama in tessuto industriale che gli conferisce resistenza alla polvere e anche all’acqua (certificazione IP67). Sotto il telaio si nasconde una batteria di lunga durata che ti accompagna facilmente per più di 10 ore di playback ininterrotto, mentre frontalmente trovano posto alcuni comandi rapidi per gestire il playback audio e anche il volume.

Insomma, con una spesa minima di appena 49€ hai a portata di mano uno speaker Bluetooth realizzato con materiali riciclati, facile da portare con sé, con un buon impianto audio, impermeabile e con una lunga autonomia.

