JBL Charge 5 in offerta su Amazon: bassi potenti, forte autonomia e funziona come powerbank

Il JBL Charge 5 è un potente altoparlante Bluetooth portatile che offre un suono eccezionale, resistenza all’acqua e alla polvere, e una lunga autonomia della batteria. Al momento, è disponibile su Amazon con uno sconto del 36%, al prezzo di soli 128,41€ invece di 199,99€.

Il JBL Charge 5 è dotato di JBL Pro Sound, un driver racetrack e due JBL Bass Radiator che offrono un suono potente e bassi corposi. È perfetto per riprodurre la tua musica preferita dal tuo smartphone o tablet.

Questo potente altoparlante portatile si distingue dalla concorrenza per una batteria a lunga durata. Puoi goderti fino a 20 ore di riproduzione musicale senza dover mai ricaricare o mantenere l’altoparlante collegato alla corrente. Non bastasse, il JBL Charge 5 può anche funzionare come powerbank: il telefono ha poca autonomia? Lo puoi collegare all’altoparlante per ricaricarlo velocemente.

Grazie alla certificazione IPX67, questo altoparlante è resistente all’acqua e alla polvere, rendendolo ideale per l’uso in piscina, al parco o in qualsiasi altra condizione. Insomma, puoi portarlo praticamente ovunque tu voglia senza preoccuparti che possa rovinarsi.

Interessante anche la funzione PartyBoost, che ti permette di abbinare due altoparlanti compatibili con JBL PartyBoost per ottenere un effetto stereo e amplificare il divertimento durante le feste o le attività all’aperto.

Il JBL Charge 5 è un altoparlante Bluetooth portatile eccezionale che offre un suono potente, resistenza all’acqua e alla polvere, e una lunga autonomia della batteria. Con lo sconto del 36% su Amazon, ora è il momento perfetto per acquistarlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.