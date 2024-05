JBL Authentics 200 in offerta: suono potente, design meraviglioso

Il JBL Authentics 200 è uno stupendo speaker Bluetooth con un design che unisce presente e passato. Il suono, impreziosito dalla tecnologia PureBass di JBL, è potente ma bilanciato, per un’esperienza d’ascolto avvolgente e di altissimo livello.

Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo estremamente interessante. Grazie allo sconto del 16%, può essere tuo a 227,99€. Un ottimo prezzo, considerate non solo le sue specifiche, ma anche il design – davvero unico – che lo rende, a nostro giudizio, uno stupendo elemento d’arredo.

A livello di prestazioni audio, l’Authentics 200 di JBL non delude. Equipaggiato con tweeter da 25 mm e un woofer full-range da 5 pollici, più un radiatore passivo rivolto verso il basso da 6 pollici, l’altoparlante è in grado di produrre un suono bilanciato e profondo. Il dispositivo offre un’ottima rappresentazione del basso che, nonostante la sua compattezza, riesce a mantenere un’ottima ritmica e guida, risultando così ideale per una vasta gamma di generi musicali​.

E’ in grado di adattarsi all’acustica dell’ambiente circostante grazie alla funzionalità di auto-calibrazione. Questa caratteristica, combinata con la possibilità di regolare manualmente i bassi e gli alti attraverso l’app JBL One, ti permette di personalizzare l’esperienza audio secondo le tue preferenze.

L’Authentics 200 eccelle grazie al supporto per il Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, Chromecast e Spotify Connect, rendendo lo streaming di musica estremamente semplice e compatibile con pressoché tutti i dispositivi. Per tutti questi motivi, ti suggerisco di non farti scappare questa offerta e acquistarlo subito ad un ottimo prezzo.