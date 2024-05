Jabra Elite2 Buds in offerta ad un prezzaccio: auricolari definitivi per le videoconferenze

Questi auricolari della Jabra sono progettati per dare il meglio durante le chiamate e le videoconferenze, tant’è che sono certificate per l’uso con Microsoft Teams e vengono vendute assieme ad un dongle USB-A, per collegarle anche ai PC Desktop sprovvisti di connessione Bluetooth. In realtà, i Jabra Elite2 Buds ottimi auricolari anche per un utilizzo più tradizionale, e quindi per ascoltare la tua musica e i tuoi podcast preferiti con una resa estremamente solida.

Oggi sono in offerta su Amazon ad un prezzo niente male. Grazie allo sconto del 30%, oggi sono tuoi a soli 139,99€ invece di 199,99€.

Sono dotati di quattro microfoni e sensori a conduzione ossea, questi auricolari garantiscono una nitidezza vocale impressionante, tanto che – promette il produttore – gli interlocutori spesso non si accorgono che si sta parlando tramite auricolari. Inoltre, la cancellazione attiva del rumore funziona efficacemente, permettendo di concentrarsi senza distrazioni anche in ambienti rumorosi.

Come anticipato in apertura, sono certificati per piattaforme di videoconferenza come Microsoft Teams, Zoom e Google Meet, gli Evolve2 Buds sono dotati di un dongle USB-C che facilita la connessione con vari dispositivi, rendendo la gestione delle chiamate semplicissima.

Dal punto di vista della batteria, gli Evolve2 Buds offrono fino a 33 ore di autonomia con la custodia di ricarica, supportando anche la ricarica wireless Qi. Non perdere l’occasione di acquistarli con un super sconto: rimane ancora pochissimo tempo!