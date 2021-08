Auricolari in-ear premium perfette per lo sport, resistenti all'acqua, con connettività wireless, microfono per chiamate, accesso agli assistenti vocali Alexa, Siri e Google Assistant e persino tecnologie fitness tracker grazie ad un sensore di movimento integrato. Questo e altro è ciò che offrono le auricolari Jabra Elite Active 65t in sconto a 79,99 euro su Amazon grazie alle offerte del giorno.

Jabra Elite Active 65t: caratteristiche principali

Un prodotto davvero completo e ideale per gli sportivi che vogliono ascoltare musica senza alcun limite e allo stesso tempo disporre di un accessorio che permette di fare chiamate (microfono integrato) con protezione dal rumore del vento, tracciare la propria attività fisica senza problemi e resistente a sudore, acqua e polvere (certificazione IP65). Ottima anche la durata della batteria, fino a 15 ore ed è presente una custodia di ricarica con cavo micro-USB.

Jabra ha veramente pensato a tutti e, all'interno della confezione, ha inserito pure un set di tre EarGel in silicone, così da permettere a tutti gli utenti il massimo del comfort. Interessante la presenza di un'app dedicata, Jabra Sound+, grazie alla quale è possibile scegliere l'assistente vocale, personalizzare il profilo musicale, modificare il livello del rumore circostante, controllare il livello di carica e altro ancora. Le Jabra Elite 65t sono disponibili con il 33% di sconto grazie alle offerte del giorno di Amazon.

