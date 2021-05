Le cuffie Jabra Elite 85h si trovano in offerta su Amazon a 156€, lo sconto è del 20% e corrisponde ad un risparmio effettivo di quasi 40 euro.

Si tratta di un modello over-ear in colorazione blu, la tecnologia brevettata Smartsound adatta automaticamente l'audio in base ai suoni ambientali. Le cuffie sono dotate di Active Noise Cancelling, captano i rumori esterni tramite i microfoni e generano una frequenza opposta in grado di isolare l'utente dall'ambiente circostante, per garantire la massima qualità audio sia in riproduzione che in chiamata.

All'interno della confezione di vendita troviamo, oltre alle Jabra Elite 85h, un cavo AUX e un USB-C rivestiti in tessuto e una pratica custodia protettiva da viaggio. Tutti gli accessori sono in tinta con la colorazione delle cuffie, disponibili in blu, nero/rame, nero/titanio e oro/beige.

Il produttore dichiara fino a 36 ore di autonomia con cancellazione del rumore attiva, disattivando questa funzione la batteria dura ancora di più. Inoltre grazie alla ricarica rapida in soli 15 minuti si ha la carica necessaria per 5 ore di riproduzione musicale.

Oggi è possibile acquistare le Jabra Elite 85h in offerta su Amazon a 156€, ottimo sconto del 20% per un paio di cuffie over-ear di fascia alta. Grazie alla spedizione espressa Prime, il prodotto viene consegnato entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica