Jabra Elite 7 Active in MEGA sconto del 44%: da non perdere

I tuoi vecchi auricolari non soddisfano le tue esigenze? Cerchi un prodotto di alta qualità? Approfitta subito di questa offerta a dir poco pazzesca e acquista subito questi magnifici auricolari wireless Jabra Elite 7 Active in mega sconto del 44% al prezzo assolutamente da non perdere di soli 99,99 euro invece di 179,99 euro.

Caratterizzati da una qualità impeccabile, questi magnifici auricolari wireless In-Ear con Bluetooth, sono estremamente durevoli e altrettanto versatili.

Grazie alla presenza della innovativa tecnologia Jabra ShakeGrip, ciascun auricolare sarà in grado di rimanere perfettamente attaccato all’orecchio anche mentre sarai impegnato nell’eseguire i tuoi intensi allenamenti. Inoltre, la protezione IP57, rendono questi auricolari ideali per gli sportivi come te, poiché sono resistenti all’acqua e al sudore.

Avrai la possibilità di regolare il livello di isolamento per il tuo allenamento utilizzando la tecnologia ANC e HearThrough, quindi potrai sentire solo quello che vorrai sentire, eliminando i rumori che ti infastidiscono o che non ti interessano. Non mancano le opzioni di personalizzazione e altoparlanti da 6 mm che ti garantiranno un suono potente.

Potrai utilizzare un sono auricolare in modalità mono. Con un’autonomia della batteria di ben 8 ore, possono diventare 30 ore utilizzando la custodia di ricarica. Ti basterà toccare gli auricolari per chiedere aiuto ai tuoi assistenti vocali Alexa o Google Assistant.

Caratterizzati da un design confortevole ed elegante, questi piccoli dispositivi audio sono imperdibile. Dunque, corri su Amazon e acquista subito questi fantastici auricolari Jabra Elite 7 Active in mega sconto. Affrettati, questo prodotto sta andando a ruba, non perdere questa occasione.

