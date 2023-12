Jabra Elite 5, sconto superlativo: li paghi meno di 90€ (-40%)!

Gli auricolari Jabra Elite 5 offrono un concentrato di tecnologia e stile, con un’esperienza audio eccezionale in un design elegante e moderno. Attualmente in offerta con uno sconto del 40%, questi auricolari Bluetooth True Wireless sono progettati per soddisfare anche gli utenti più esigenti.

Una delle caratteristiche distintive di questi auricolari è la cancellazione attiva del rumore (ANC) ibrida, che ti consente di bloccare il rumore ambientale indesiderato o di attivare la modalità HearThrough per rimanere consapevole dell’ambiente circostante. Grazie alla tecnologia di chiamata avanzata con 6 microfoni, i Jabra Elite 5 riducono efficacemente il rumore del vento durante le chiamate, garantendo una chiarezza vocale superiore.

Per quanto riguarda la riproduzione musicale, gli altoparlanti da 6 mm e la gamma di codec supportati offrono un suono impeccabile. Puoi anche personalizzare l’audio secondo le tue preferenze utilizzando l’equalizzatore integrato. Con la possibilità di riprodurre la musica direttamente da Spotify attraverso il Tap Playback, hai un controllo completo sulla tua esperienza sonora.

La batteria dei Jabra Elite 5 è progettata per durare a lungo, offrendo fino a 7 ore di autonomia con una singola carica e un’impressionante durata totale di 28 ore con la custodia di ricarica. La resistenza a polvere e acqua con certificazione IP55 li rende adatti a qualsiasi situazione.

Con un peso di soli 5 grammi e un elegante colore nero titanio, questi auricolari rappresentano una soluzione audio completa e sofisticata. Approfitta dello sconto del 40% per accedere ad un’esperienza sonora di alta qualità ad un prezzo davvero competitivo!

