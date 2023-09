Jabra Elite 4: un'OCCASIONE da prendere al volo (-30%)

Se sei alla ricerca di auricolari Bluetooth di alta qualità a un prezzo imbattibile, non cercare oltre: i Jabra Elite 4 sono ciò di cui hai bisogno. Questi eccezionali dispositivi sono attualmente in super sconto del 30% su Amazon, offrendoti un’opportunità unica di migliorare la tua esperienza di ascolto e comunicazione. Approfitta subito di questa occasione e acquistali al prezzo speciale di soli 69,99 euro.

Jabra Elite 4: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Una delle caratteristiche che rendono i Jabra Elite 4 eccezionali è la loro connettività ottimale. Sono dotati di Fast Pair per una connessione istantanea ai telefoni Android e di Swift Pair (richiede OS 6.0 o superiore) per una facile connessione al PC. Inoltre, la funzione Bluetooth Multipoint ti consente di passare senza sforzo da un dispositivo all’altro. Non perderai mai una chiamata importante o una traccia musicale preferita.

Quando si tratta di audio, i Jabra Elite 4 si distinguono per la loro qualità impeccabile. La Cancellazione Attiva del Rumore (ANC) blocca i rumori di fondo fastidiosi, garantendo un’esperienza di ascolto immersiva. Tuttavia, se hai bisogno di rimanere consapevole dell’ambiente circostante, la funzione HearThrough ti permette di far passare i suoni ambientali. Inoltre, grazie ai quattro microfoni integrati, le tue chiamate saranno cristalline ovunque ti trovi.

Il design acustico ergonomico danese dei Jabra Elite 4 assicura un comfort ottimale anche durante sessioni di ascolto prolungate. I tasti fisici sulle cuffie ti consentono di controllarle facilmente, senza dover estrarre il telefono. Inoltre, sono progettati per resistere alle intemperie, quindi puoi utilizzarli ovunque, anche sotto la pioggia.

Se hai bisogno di massima flessibilità, i Jabra Elite 4 offrono prestazioni eccezionali. Puoi utilizzare un solo auricolare in modalità Mono e godere fino a 5,5 ore di autonomia. Con la custodia di ricarica inclusa, puoi estendere l’autonomia fino a 22 ore (o addirittura 28 ore con ANC disattivata). E se sei di fretta, basta 10 minuti di ricarica rapida per ottenere fino a 1 ora di utilizzo.

Nella confezione, troverai i Jabra Elite 4 Auricolari Bluetooth In Ear, una custodia di ricarica, EarGels in tre diverse misure per garantire una vestibilità perfetta, e un cavo di ricarica da USB-C a USB-A. Con un peso di soli 4,6 grammi e un elegante colore grigio scuro, sono anche comodi e alla moda.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità di acquistare i Jabra Elite 4 a un prezzo ridotto del 30% su Amazon. Sono la scelta ideale per coloro che cercano auricolari di alta qualità con connettività affidabile, audio straordinario e comfort senza compromessi. Approfitta subito di questa occasione e acquistali al prezzo ridicolo di soli 69,99 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione stanno andando a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.