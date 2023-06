Jabra Elite 4: auricolari wireless di OTTIMA qualità in OFFERTA al 20%

Ho deciso di segnalarti questa promozione speciale che ti permette di avere delle cuffiette Bluetooth davvero di ottima qualità a un prezzo decisamente inferiore. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Jabra Elite 4 a soli 79,99 euro, invece che 99,99 euro.

Con questo sconto del 20% potrai risparmiare 20 euro sul totale e soprattutto portati a casa degli auricolari wireless bellissimi. Sono molto comodi e garantiscono un audio eccellente sia per ascoltare musica che per effettuare chiamate. Hanno una connessione molto stabile e con zero latenza, una batteria gigante e godono anche della connessione multipoint.

Jabra Elite 4 al prezzo più basso di sempre

Le Jabra Elite 4 hanno un design ultra compatto e leggero che ti consente di usarle per tantissimo tempo senza nemmeno renderti conto di averle. Offre uno un ottimo isolamento acustico e in confezione troverai 3 inserti di diverse misure in modo da scegliere quello che più si adatta a te. Anche la custodia è leggera e robusta.

Sono dotati della connessione Bluetooth moltipoint che ti permette di associarli fino a due dispositivi contemporaneamente e passare da uno all’altro in modo veloce. La cancellazione attiva del rumore ti consente sia di ascoltare musica in modo coinvolgente che di fare chiamate perfette. Anche chi ascolta udrà la tua voce forte e limpida. Parlando invece di autonomia, possono durare fino a 5,5 ore con una singola ricarica e 22 ore grazie alla custodia. E in soli 10 minuti di ricarica rapida avrai un’altra ora di ascolto.

Non c’è tempo da perdere perché questa promozione è destinata a durare un soffio. Quindi prima che scada vai su Amazon e acquista i tuoi Jabra Elite 4 a soli 79,99 euro, invece che 99,99 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.