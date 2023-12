Jabra Elite 4 Active in SUPER sconto del 42% su Amazon (69,99€)

Ti piace ascoltare la tua musica preferita ovunque, in palestra, durante le passeggiate o sull’autobus? La qualità audio delle tue cuffie non è delle migliori e vorresti acquistarne delle nuove di ottima qualità? Non perdere questa occasione irripetibile e acquista subito le magnifiche cuffie Bluetooth Jabra Elite 4 Active in super sconto del 42% al prezzo folle di soli 70 euro circa invece di 120 euro circa.

Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, potrai usufruire di diversi vantaggi, come la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Per questo motivo, se ancora non lo hai fatto, attiva la prova gratuita di 30 giorni in qualsiasi momento. Perfetti sotto ogni punto di vista, questi fantastici auricolari wireless sono particolarmente robusti e ti garantiranno al tempo stesso il giusto comfort.

Infatti, questi piccoli dispositivi audio saranno in grado di aderire perfettamente alle tue orecchie e sono caratterizzati da un design ergonomico senza alette. Insomma, egli auricolari che sono stati progettati per chi, come te, solitamente conduce uno stile di vita particolarmente attivo.

Inoltre, sono provvisti della certificazione IP57, motivo per il quale sono resistenti all’acqua e al sudore. Completi di ben 4 microfoni che ti consentiranno di effettuare le tue chiamate in maniera chiara anche quando sei in movimento. Se lo vorrai, potrai però ascoltare i rumori ambientali grazie alla tecnologia HearThrough regolabile oppure potrai attivare l’ANC per eliminare i suoni esterni.

Se ne avrai necessità, potrai tranquillamente utilizzare un solo auricolare con la modalità Mono. Avrai, inoltre, sino a 7 ore di autonomia per auricolare e 28 ore con la custodia e la ricarica rapida. Quando vorrai, potrai chiedere aiuto ad Alexa (Android 6.0 o successivo), Siri o Google Assistant. Insomma, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito gli auricolari Bluetooth Jabra Elite 4 Active in super sconto del 42%

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.