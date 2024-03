Jabra Elite 3 in offerta a 39,99€ su Amazon: sono gli auricolari Bluetooth da prendere

Se siete alla ricerca di nuovi auricolari Bluetooth dal prezzo contenuto ma in grado di offrire un suono di alta qualità, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon dedicata alle Jabra Elite 3. Gli auricolari sono ora acquistabili al prezzo scontato di 39,99 euro diventando il modello su cui puntare, per rapporto qualità/prezzo, per chi sta cercando nuove cuffie true wireless da utilizzare in abbinamento al proprio smartphone o ad altri dispositivi tramite Bluetooth. Gli auricolari sono disponibili in varie colorazioni e sono venduti e spediti da Amazon.

Jabra Elite 3 in offerta su Amazon: è un nuovo minimo storico

Gli auricolari Jabra Elite 3 sono la soluzione giusta per massimizzare le prestazioni, con una spesa minima. L’audio in capsula ha bassi ricchi e pieni oltre che un suono potente e personalizzabile, con 4 microfoni per chiamate con audio cristallino e la possibilità di isolarsi dai rumori esterni.

Da notare anche un’ottima autonomia, con 7 ore di utilizzo senza interruzioni con una sola carica e fino a 28 ore di utilizzo, considerando anche la carica aggiuntiva della custodia. Per il collegamento rapido agli smartphone Android c’è il supporto a Google Fast Pair.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare le Jabra Elite 3 al prezzo scontato di 39,99 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per questo modello che, grazie all’offerta in corso, diventa un vero e proprio punto di riferimento per il mercato. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. A disposizione degli utenti ci sono diverse colorazioni su cui puntare.