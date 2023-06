Italia-Uruguay orario e streaming: guarda la finale del Mondiale Under 20

Questa sera alle 23 si giocherà la finale del mondiale Under 20 di calcio tra l’Italia e l’Uruguay, due squadre che hanno stupito tutti con il loro percorso.

L’Italia, guidata dal c.t. Carmine Nunziata, ha eliminato il Brasile, l’Inghilterra, la Colombia e la Corea del Sud, grazie anche ai gol del capocannoniere Cesare Casadei, che ne ha segnati 7 in 6 partite. L’Uruguay, allenato da Broli, ha battuto il Gambia, gli Stati Uniti, Israele e non ha subito nessuna rete nella fase a eliminazione diretta, con il bomber Anderson Duarte sempre decisivo.

Si tratta della prima finale per l’Italia e della terza per l’Uruguay in questa competizione, ma nessuna delle due ha mai vinto il titolo. Chi riuscirà a entrare nella storia? Per scoprirlo, non puoi perderti questa partita che si preannuncia spettacolare e avvincente.

Italia-Uruguay in diretta streaming su RaiPlay

La finale tra Italia e Uruguay sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai 2, con il commento di Giacomo Capuano e Ubaldo Righetti. Ma se non hai la possibilità di seguire la partita sul piccolo schermo, puoi sempre optare per lo streaming su RaiPlay, il servizio on demand della Rai.

RaiPlay ti permette di accedere gratuitamente a tutti i contenuti della Rai, tra cui la finale del mondiale Under 20. Ti basta registrarti con una mail o un account social e potrai guardare la partita su smart TV, PC, tablet o smartphone. Inoltre, potrai rivedere la partita on demand quando vuoi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.