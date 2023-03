Guarda Italia-Inghilterra in streaming GRATIS

Tutto pronto per la qualificazione a Euro 2024. Gli azzurri di Roberto Mancini giocheranno contro l’Inghilterra per ottenere la vittoria. La partita in live streaming verrà trasmessa gratis su Rai Play. Guarda Italia-Inghilterra senza buffering con NordVPN! Assicurati una connessione sempre performante grazie ai server di questa VPN.

Dì addio a quelle fastidiose disconnessioni che rendono lo streaming un incubo invece di un piacere. Con NordVPN avrai a disposizione oltre 5.600 server tutti ottimizzati per garantirti la massima efficienza. Infatti, fornendoti una larghezza di banda illimitata – sempre e ovunque – la velocità di connessione così come la sua stabilità saranno decisamente migliori.

Italia-Inghilterra si giocherà giovedì 23 marzo 2023. Il calcio d'inizio fischierà alle 20:45. Lo Stadio Maradona di Napoli è già in fermento per accogliere la Nazionale di Mancini. La partita verrà trasmessa in diretta TV su Rai 1 e in live streaming su Rai Play.

Italia-Inghilterra: tutti i dettagli di questa partita

La telecronaca di Italia-Inghilterra è stata affidata ad Alberto Rimedio. Per il commento tecnico, invece, la Rai ha scelto Antonio Di Gennaro. Ci aspetta una partita emozionante da seguire minuto per minuto, sicuramente ricca di colpi di scena e grandi emozioni, con la speranza che gli Azzurri possano qualificarsi a Euro 2024. Ecco le formazioni che scenderanno in campo.

Italia (3-4-3)

Donnarumma

Darmian

Bonucci

Acerbi

Di Lorenzo

Barella

Verratti

Spinazzola

Berardi

Retegui

Grifo

Inghilterra (4-2-3-1)

Pickford

James

Stones

Maguire

Shaw

Bellingham

Rice

Saka

Rashford

Grealish

Kane

Perciò non perderti Italia-Inghilterra domani alle 20:45. La diretta TV sarà disponibile su Rai 1 mentre la live streaming su Rai Play.

