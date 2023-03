Iscriviti a Revolut: tutte le funzioni Premium gratis per tre mesi

Hai mai pensato di avere un conto bancario che ti permetta di viaggiare in tutto il mondo, investire in modo intelligente e risparmiare senza alcuna preoccupazione? Ecco perché dovresti considerare Revolut come la tua soluzione di digital banking preferita. Revolut offre una carta circuito Mastercard che ti permette di scegliere tra diversi piani, ma il più completo è Premium a soli 7,99 euro al mese. Con Premium, non solo avrai uno stile di vita globale ma anche la sicurezza di spendere, investire e risparmiare in modo intelligente.

E la buona notizia è che puoi ottenere questo servizio premium gratuitamente per i primi tre mesi. Non perdere questa occasione unica, sfrutta l’opportunità di avere il controllo completo delle tue finanze e goditi la tranquillità di viaggiare ovunque senza alcun disagio. Iscriviti subito per ottenere oggi stesso i tuoi tre mesi di servizi premium gratuiti.

Le funzionalità di Revolut Premium

Non lasciarti sfuggire i vantaggi e le funzionalità di Revolut Premium, suddivisi in due categorie fondamentali: risparmi e protezione sui viaggi, e vantaggi giornalieri esclusivi.

In linea generale, Revolut Premium offre numerosi vantaggi che spaziano dai cambi valuta illimitati, fino al 5% di cashback sulla prenotazione dei soggiorni, copertura medica e dentistica d’emergenza globale, invio denaro gratuito e bonifici nazionali illimitati, prelievi fino a 400 euro al mese e fino a 2.500 euro all’anno di copertura d’acquisto.

Come ottenere Revolut Premium per tre mesi

Vuoi provare Revolut Premium gratuitamente per 3 mesi? Ecco come fare. Grazie alla promozione esclusiva, infatti, puoi ottenere tutti i vantaggi di Revolut Premium senza spendere nemmeno un centesimo.

Innanzitutto, accedi subito alla pagina dedicata e inserisci il tuo numero di telefono. Riceverai un link univoco per scaricare l’app Revolut, che ti permetterà di creare il tuo conto personale. Dopo aver completato le verifiche necessarie, potrai riscattare l’offerta di 3 mesi di Premium gratis.

Questa offerta è valida solo per i nuovi clienti. Scegli la comodità e la sicurezza di Revolut Premium, e scopri il modo migliore per gestire il tuo denaro sia in Italia che all’estero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.