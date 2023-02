Iscriviti a Revolut e ottieni subito tre mesi Premium gratis

Semplifica le tue spese quotidiane con un’unica piattaforma che include tutto ciò che riguarda il tuo denaro, dai risparmi agli investimenti: Revolut, azienda fintech britannica che offre servizi finanziari digitali, ti regala tre mesi del suo esclusivo piano Premium.

Accedere all’iniziativa, riservata esclusivamente ai nuovi clienti, è semplicissimo. Ti basterà accedere a questa pagina e inserire il tuo numero di cellulare: otterrai un link unico per eseguire il download dell’app Revolut, da cui potrai aprire il tuo conto gratuito in pochi clic. Infine effettua l’upgrade e ricevi una prova di Premium completamente gratis.

Ecco perché Revolut Premium conviene

Con Revolut Premium, ottieni un’ampia gamma di vantaggi che ti aiutano a risparmiare, spendere e investire in maniera più intelligente. Alcune funzionalità? Viaggi ovunque con cambi illimitati in più di 29 valute senza commissioni, prenoti il viaggio perfetto con soggiorni in tutto il mondo, ottieni fino al 5% di cashback e parti senza preoccupazioni grazie alla copertura medica e dentistica d’emergenza globale e all’assicurazione sui voli in ritardo e sul bagaglio.

Ma non è finita qui. Con Revolut Premium invii denaro velocemente e gratuitamente tramite bonifici nazionali illimitati, prelevi fino a 400 euro al mese senza commissioni dai bancomat della rete e sei coperto sui tuoi acquisti in caso di articoli danneggiati o rubati. Non può mancare l’esclusiva carta Revolut, legata all’applicazione gratuita in cui gestire notifiche di pagamento istantanee, movimenti e sicurezza.

A proposito di sicurezza: Revolut supervisiona il tuo conto per segnalare qualsiasi transazione sospetta, oltre a tenere al sicuro i dettagli della tua carta e richiedere una verifica aggiuntiva per proteggerti. Puoi provare tutte queste funzionalità – e molte altre – effettuando l’upgrade a tre mesi gratuiti di Premium. Iscriviti gratuitamente a Revolut per assicurarti l’accesso alla promozione: è valida soltanto fino al 31 marzo.

