iRobot Roomba: robot intelligente 2 in 1 a prezzo SGRETOLATO (-120€)

Quando si dice che la tecnologia fa passi da gigante probabilmente si pensa anche ai robot aspirapolvere. Oggi puoi averne uno davvero eccezionale a un prezzo molto interessante. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello iRobot Roomba Combo a soli 279,90 euro, anziché 399 euro.

Non è uno sbaglio è tutto esattamente come vedi. Grazie a questo sconto del 30% puoi risparmiare 120 euro. Inoltre questa offerta ti dà anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out. iRobot Roomba Combo ha un’aspirazione potente. Puoi impostare diverse modalità di lavaggio e si adatta perfino alle tue abitudini.

iRobot Roomba Combo: pieno controllo senza fare niente

Con iRobot Roomba Combo avrai i pavimenti di casa tua sempre puliti senza alzare un dito. Questo robot ha un sistema di navigazione intelligente con dei sensori che riconoscono gli ostacoli facilmente. Si sposta in linea retta seguendo il miglior percorso possibile nella stanza. Aspira senza lasciare niente per terra e inoltre, grazie al panno in microfibra, lava anche il pavimento i una sola passata.

Scarica l’app dedicata e gestiscilo dal tuo dispositivo anche mentre non sei a casa. Scegli una delle 3 modalità di pulizia in base alle tue esigenze giornaliere. Controlla il piccolo robot anche tramite gli assistenti vocali Alexa o Google Assistant. Nel frattempo lui impara le tue abitudini e ti dà suggerimenti i programmi da usare in base alle necessità. Inoltre è silenzioso è ha una batteria che gli permette di aspirare e lavare per quasi due ore prima di ritornare alla base di ricarica.

Un’offerta da non lasciarsi scappare dunque. Fai veloce perché durerà pochissimo. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo iRobot Roomba Combo a soli 279,90 euro, anziché 399 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.