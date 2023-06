iRobot Roomba per non dover MAI PIÙ pulire casa: 100€ di sconto

Vuoi dire addio alla fatica di passare l’aspirapolvere a casa? Allora hai bisogno del Robot Roomba 692 di iRobot per goderti una casa sempre pulita senza il minimo sforzo. Innovativo quanto comodissimo, ora che fa caldo è il miglior alleato.

Lo puoi trovare adesso su Amazon a soli 199,99€ grazie allo sconto del 33% che ti permette di risparmiare ben 100€. Non è fantastico? Approfitta subito di questa fantastica promozione ed aggiungilo al tuo carrello per completare l’ordine oggi stesso.

Grazie al tuo abbonamento Amazon Prime lo riceverai a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutta Italia.

Pulizia automatica senza sforzo con il robot targato iRobot

È inevitabile che ogni giorno in qualche modo polvere e sporco si accumulano nelle nostre case. Ci si ritrova quindi a dover passare la scopa o l’aspirapolvere quasi tutti i dì, ma non sempre se ne ha la voglia. Se sei stanco e vuoi soltanto rilassarti, soprattutto quando torni a casa dopo una lunga giornata di lavoro, iRobot Roomba 692 è proprio quello che ti serve. Questo straordinario dispositivo è il tuo alleato per pavimenti sempre puliti e perfetti.

Grazie al sistema di navigazione a 3 fasi, rileva e rimuove la polvere, i peli degli animali domestici e altri detriti, lasciando i pavimenti splendenti come non mai. La spazzola laterale estraibile permette di arrivare in punti difficili da raggiungere come gli angoli o lungo i battiscopa. Inoltre le sue misure gli permettono di muoversi agevolmente fin sotto i mobili senza problemi.

Per quanto riguarda l’autonomia, questa è di 60 minuti ed una volta finita la pulizia o in caso di batteria scarica tornerà automaticamente alla postazione di ricarica. Per programmarlo basta scaricare l’apposita applicazione iRobot HOME sul tuo smartphone in modo da avviarlo anche mentre sei fuori casa. Se lo desideri potrai anche collegarlo al tuo assistente virtuale Alexa o Google per avviarlo tramite comando vocale mentre ti rilassi sul divano.

