iRobot Roomba j9+ e Roomba Combo j9+ per pavimenti brillanti

iRobot Corp. presenta oggi due dei suoi nuovi robot pulisci-pavimenti per la casa, potenti ma facili da usare: l’aspirapolvere e lavapavimenti Roomba Combo j9+ e l’aspirapolvere Roomba j9+.

Spazio anche per il più completo e versatile sistema operativo iRobot OS 7.0, che ridefinisce il concetto di “pulizia automatica” grazie all’aggiunta delle tecnologie Dirt Detective e SmartScrub.

iRobot Roomba j9+ e Roomba Combo j9+: caratteristiche

Il sistema operativo iRobot OS 7.0 si adatta alle abitudini del cliente, alle caratteristiche della sua casa ed alle variazioni stagionali, offrendo un’esperienza di pulizia personalizzata in base alle esigenze. Inoltre, garantisce un controllo diretto attraverso l’app iRobot Home. Il lavoro è reso ancora più efficace grazie ai sistemi Dirt Detective e SmartScrub, presenti sia su Roomba Combo j9+ e sia su Roomba j9+.

Nello specifico, l’innovativa tecnologia Dirt Detective permette di automatizzare i punti di pulizia in base alla cronologia, senza richiedere l’intervento del cliente. Inoltre, grazie alle loro numerose funzionalità avanzate, i robot imparano dai compiti di pulizia precedenti allo scopo di determinare le stanze più sporche e per regolare le impostazioni relative all’aspirazione, ai percorsi ed al lavaggio.

Alcune zone della casa richiedono una pulizia più intensiva. Grazie alle nuove funzionalità introdotte dal sistema operativo iRobot OS 7.0, i proprietari di Roomba Combo j9+ e Roomba Combo j7+ possono ora attivare la modalità SmartScrub in specifiche stanze: il robot eseguirà una serie di passaggi avanti e indietro, con una pressione costante verso il basso, per eliminare lo sporco ostinato.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Roomba Combo j9+ offre una pulizia di precisione eccezionale, grazie al sistema a 4 fasi ed alle spazzole in gomma doppie. La tecnologia D.R.I. mantiene i tappeti asciutti, evitando danni. Il sistema operativo iRobot fornisce una mappatura rapida e riconosce ostacoli, garantendo una pulizia sicura. La funzione Dirt Detective anticipa le necessità di pulizia e SmartScrub tratta i pavimenti duri in modo intensivo. La Clean Base offre notevole spazio nel cassetto raccogli-polvere ed il riempimento automatico del liquido per il lavaggio, assicurando una pulizia autonoma ed impeccabile.

Roomba j9+ è l’aspirapolvere robot più potente e intelligente di iRobot, ideato per case grandi e con animali domestici. Con una potenza di aspirazione superiore al 100% ed una batteria a lunga durata, offre funzioni avanzate anche in presenza di animali domestici. Grazie a Carpet Boost, sistema a 3 fasi e doppie spazzole in gomma, si adatta automaticamente al tipo di pavimento e rimuove efficacemente polvere, sporco e peli di animali (anche dai tappeti). La Clean Base svuota automaticamente la polvere e la tecnologia Dirt Detective personalizza le pulizie. Con iRobot OS 7.0 e Imprint Smart Mapping, supporta comandi vocali e riconosce oggetti da evitare.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti iRobot Roomba Combo j9+ sarà disponibile da fine ottobre al prezzo suggerito al pubblico di € 1.399, mentre il robot aspirapolvere Roomba j9+ potrà essere acquistato da fine novembre al prezzo suggerito di € 999.