iRobot Roomba in super offerta: il prezzo crolla da 459 a soli 299€

L’iRobot Roomba i3152, un avanzato robot aspirapolvere intelligente, è disponibile in offerta a soli 299,89€ anziché 459,00€. Approfitta di questa occasione per migliorare la pulizia della tua casa con la tecnologia innovativa di iRobot. Tenere in ordine la tua casa diventerà un’operazione semplice, comoda e completamente automatizzata.

Con oltre 30 anni di esperienza nella robotica e più di 30 milioni di robot domestici venduti in tutto il mondo, iRobot è un marchio di fiducia nel settore. I Roomba sono in assoluto i prodotti più venduti e apprezzati della loro categoria.

Il Roomba i3152 utilizza una tecnologia di navigazione intelligente e lineare insieme a sensori di riconoscimento per catturare e rimuovere lo sporco. Quando si scarica, il robot torna autonomamente alla base per la ricarica e riprende la pulizia dal punto in cui aveva interrotto.

Questo modello è dotato di spazzole in gomma multisuperficie che consentono di aspirare sia polvere sottile che detriti più grossi. La sua aspirazione è 10 volte più potente rispetto alla Serie 600, garantendo una pulizia efficace. La tecnologia a Sensori reattivi evita che il robot si blocchi, mentre i sensori Dirt Detect riconoscono le aree più sporche del pavimento, ordinando al robot di concentrarsi su di esse.

Un aspetto innovativo del Roomba i3152 è la sua capacità di imparare dalle tue abitudini e suggerire programmi di pulizia adatti ai momenti in cui sono necessari interventi extra, come durante la stagione delle allergie o la muta degli animali domestici.

Preparati a goderti la serenità di una casa pulita e ordinata, grazie alla tecnologia intelligente iRobot OS che memorizza le tue routine e adatta le pulizie al tuo stile di vita. Non lasciarti sfuggire questa offerta speciale per portare la comodità della pulizia robotica nella tua casa.

