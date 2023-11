iRobot Roomba in offerta con il 60% di sconto: ne rimangono pochissimi

L’iRobot Roomba e5154, disponibile a un vantaggioso sconto del 60%, è un affidabile robot aspirapolvere progettato per offrire prestazioni avanzate nella pulizia di pavimenti e tappeti. Con oltre 30 anni di esperienza nel settore della robotica, iRobot vanta una solida reputazione con oltre 30 milioni di robot domestici venduti in tutto il mondo.

Questo robot aspirapolvere è dotato di un sistema di pulizia a 3 fasi che sfrutta doppie spazzole in gomma multi-superficie e un’aspirazione Power-Lifting 5 volte più potente rispetto alla Serie 600, garantendo la rimozione efficace dello sporco ostinato.

La Serie e di Roomba dimostra la sua intelligenza adattandosi alle tue preferenze di pulizia e suggerendo programmi appropriati per situazioni specifiche, come la muta degli animali o le stagioni delle allergie. È compatibile con assistenti vocali come Alexa e Google Assistant, consentendo il controllo tramite comandi vocali e interagendo con dispositivi compatibili come Google Home e Amazon Alexa.

Grazie a una suite completa di sensori avanzati, questo robot è in grado di navigare intorno ai mobili e lungo i bordi delle pareti senza intoppi. I sensori Dirt Detect riconoscono le aree di maggiore concentrazione di sporco, indicando al robot di concentrarsi maggiormente su tali zone.

Con la capacità di memorizzare le tue routine e adattarsi al tuo stile di vita, l’iRobot Roomba e5154 promette di offrire una casa sempre pulita e ordinata, sfruttando la tecnologia intelligente iRobot OS. Approfitta di questa offerta per goderti la comodità di una pulizia automatica e efficiente: oggi può essere tuo a soli 199€ invece di 499€, ma devi essere velocissimo perché l’offerta è già quasi terminata.

