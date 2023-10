iRobot Roomba i7156 scontato del 23% grazie alle Offerte Prime

Non sprecare il tuo tempo libero a pulire casa, approfitta subito di questa incredibile Offerta Prime e acquista il robot aspirapolvere iRobot Roomba i7156 scontato del 23%. Dunque, potrai portarti a casa questo potentissimo aspirapolvere al prezzo di soli 379 euro invece di ben 490 euro.

Questa offerta, è riservata ai clienti Amazon Prime quindi, se ancora non hai l’abbonamento, puoi sempre attivare la prova gratuita di 3o giorni così da poter usufruire anche di spedizione e reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. I vantaggi per gli abbonati non finiscono qui, infatti potrai acquistare subito questo robot aspirapolvere e pagarlo in comode rate a tasso zero.

Questo sensazionale robot per la pulizia dei pavimenti, è provvisto di una tecnologia di navigazione, grazie alla quale l’i7 sarà in grado di catturare e rimuovere lo sporco in qualsiasi zona e in ogni momento. Tuttavia, avrai anche la possibilità di limitare le zone da evitare e quindi di pulire.

La mappatura Cutting-Edge e la navigazione intelligente permetteranno al robot aspirapolvere di andare incontro allo sporco quando serve, con un semplice comando vocale. Dunque, è compatibile anche con i dispositivi Google Assistant e Alexa.

Polvere sottile e detriti più grossi non saranno un problema per l’i7 poiché sarà in grado di aspirare di tutto grazie al sistema a 3 fasi basato su doppie spazzole in gomma multi-superficie e ad una aspirazione 10 volte più potente della Serie 600.

La navigazione vSLAM, consentirà a Roomba i7 di mappare la tua casa per seguire percorsi ben precisi e pulire già al primo passaggio. Se dovesse scaricarsi la batteria, il robot si ricaricherà da solo e riprenderà da dove aveva interrotto. Dunque, non perdere questa occasione, corri su Amazon e acquista iRobot Roomba i7156 scontato del 23%, le Offerte Prime termineranno ormai tra pochissimo.

