iRobot Roomba i3+: prezzo SCONVOLGENTE su Amazon, -299€

Lasciati stregare da quest’offerta fuori di testa con cui oggi puoi acquistare un robot aspirapolvere di altissimo livello a prezzo stracciato. Metti subito nel tuo carrello iRobot Roomba i3+ a soli 399,90 euro, invece che 699 euro.

Sì hai capito bene, non è un sogno, con questo ribasso del 43% risparmi 299 euro e metti le mani su un dispositivo utilissimo. Rendi le tue attività quotidiane semplici e senza sforzo con questo robot aspirapolvere. Non dovrai più spazzare le stanze di casa tua perché a farlo sarà la tua domestica robotica. Aspirazione potente, batteria gigante e Clean Base inclusa, sono solo alcune delle caratteristiche che rendono questo un acquisto da fare a occhi chiusi.

iRobot Roomba i3+: il mitico aspirapolvere tuo a pochissimo

iRobot Roomba i3+ è dotato della tecnologia di navigazione intelligente con sensori che riescono a riconoscere gli ostacoli e a evitarli. Inoltre impara le tue abitudini e ti suggerisce i programmi più adatti al momento giusto. Ad esempio durante la stagione dei pollini o quando gli animali domestici cambiano il pelo.

Con questo robot aspirapolvere dimenticherai cosa sia la pulizia in casa. Per circa due mesi infatti farà tutto in automatico senza che tu faccia nulla. Aspira ogni angolo della tua stanza e poi trasferisce automaticamente lo sporco nella Clean Base, in un sacchetto che blocca pollini, muffe e allergeni.

Non c’è davvero tempo da perdere perché un’offerta del genere è destinata a durare poco. A questo prezzo lo vorranno in tanti e le unità disponibili si esauriranno presto. Per cui, prima che ciò accada, vai su Amazon e acquista il tuo iRobot Roomba i3+ a soli 399,90 euro, invece che 699 euro. Se preferisci potrai anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

