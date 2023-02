iRobot Roomba i1152: avere la casa in ordine non è mai stato così conveniente, risparmia oltre 100€ su Amazon

Il Roomba i1152, uno dei migliori robot aspirapolvere sul mercato, è attualmente in offerta su Amazon. Con uno sconto del 24%, il prezzo è stato ridotto a 349€, rispetto ai 459€ di listino. Se stai cercando un robot aspirapolvere di qualità, con tecnologie intelligenti e un’efficace pulizia a 3 fasi, allora questa è l’occasione giusta per acquistare il Roomba i1152. Non perdere questa opportunità di risparmiare e goderti una casa sempre pulita e ordinata!

L’iRobot Roomba i1152 è un aspirapolvere robot che utilizza la tecnologia iRobot OS per adattarsi alle tue routine quotidiane e pulire in modo personalizzato. Con una potenza di aspirazione 10 volte superiore rispetto ai modelli della serie 600, è in grado di rimuovere peli di animali domestici e sporco ostinato. Il sistema di pulizia a 3 fasi include una spazzola laterale e doppie spazzole in gomma multisuperficie che si adattano a diverse superfici. La tecnologia Dirt Detect consente al robot di individuare e pulire in profondità le aree più sporche. Quando la batteria sta per scaricarsi, il Roomba i1 ritorna automaticamente alla base per ricaricarsi e riprendere la pulizia da dove si era interrotto. È possibile utilizzare comandi vocali tramite Google Assistant e Alexa. Con iRobot Genius, è possibile programmare il Roomba i1 per iniziare a pulire quando si esce e terminare prima del rientro a casa.

Roomba è un brand di prodotti di pulizia automatizzati, tra cui aspirapolvere robot. I prodotti Roomba sono tra i migliori sul mercato perché utilizzano tecnologie avanzate come la navigazione intelligente, la mappatura della casa e la pulizia programmabile per rendere più semplice e conveniente la pulizia della casa. Inoltre, l’utilizzo di sensori e tecnologie avanzate garantisce una pulizia efficiente e profonda, anche negli spazi più difficili da raggiungere. Inoltre, la compatibilità con app e assistenti virtuali come Amazon Alexa e Google Assistant rende l’utilizzo dei prodotti Roomba semplice e intuitivo. Non farti scappare questa offerta e risparmia sull’acquisto dell’iRobot Roomba i1152. Come sempre, ti ricordiamo che potrai scegliere di dividere l’importo in cinque comode rate e che con Prime la spedizione è gratuita. Se acquisti ora, riceverai il prodotto senza costi aggiuntivi entro domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.