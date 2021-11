iRobot Roomba: eccezionalmente tuo con SPESA MINIMA

Se sei alla ricerca di un aspirapolvere robot ho un'ottima notizia per te: iRobot Roomba 692 è in promozione su Amazon. Grazie al ribasso del 30% hai la possibilità di portartelo a casa con soli 179,90€, un prezzo più che eccezionale.

Completo di ogni tecnologia, ti consente di avere un aiutante a casa che davvero fa le pulizie al posto tuo. Non solo lo ricevi in appena uno o due giorni con le spedizioni Prime garantite, ma se vuoi lo paghi finanche con finanziamento a Tasso Zero.

iRobot Roomba 692: l'aspirapolvere che stavi cercando

iRobot Roomba 692 è un dispositivo più che eccezionale. Lo controlli con il tuo smartphone mediante l'apposita applicazione o servendoti dei tuoi assistenti intelligenti se in casa ne hai uno tra Amazon o Google. Grazie a queste due possibilità puoi avviare i cicli di pulizia in una semplice mossa avendo così casa sempre in ordini e pulita.

Grazie ai vari sensori che gli sono stati integrati al suo interno, si muove senza bloccarsi o ribaltarsi. Ogni minimo angolo viene coperto e dietro di sé non viene lasciato neanche una singola briciola. Tutto ciò viene reso possibile dal sistema di pulizia a 3 fasi e dalla tecnologia Dirt Detect che puoi trovare esclusivamente qua.

La batteria? Una seconda caratteristica forte e devi sapere che quando è scarica, il robot torna persino alla sua basetta di ricarica in automatico.

Allora, cosa aspetti ad approfittarne? Acquista subito il tuo iRobot Roomba 692 su Amazon a soli 179,90€. Lo ordini e lo ricevi in uno o due giorni a casa.

Se vuoi pagarlo con finanziamento a Tasso Zero opta per Cofidis come modalità di pagamento.