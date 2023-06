iRobot Roomba e6192 in SUPER SCONTO su Amazon a 90€ in MENO

Sei stanca di dover spazzare i pavimenti ogni giorno? Allora dai un’occhiata a questa offerta strepitosa che ti permette di avere un robot aspirapolvere eccezionale a un prezzo vantaggioso. Fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello iRobot Roomba e6192 a soli 249,90 euro, invece che 339,89 euro.

Il prezzo è esattamente quello che vedi, non ci sono errori. Oggi puoi avvalerti di uno sconto del 26% e risparmiare quasi 90 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Se non vuoi più fare fatica e avere i pavimenti sempre puliti questa è un’occasione unica.

iRobot Roomba e6192: aspirazione potente su tutte le superfici

iRobot Roomba e6192 è dotato di un sistema a doppie spazzole in gomma e ha un’aspirazione potente che riesce quindi a raccogliere lo sporco più ostinato. Il suo design compatto gli permette di arrivare ovunque, anche sotto i divani o gli armadi per pulire in modo efficiente dappertutto.

Possiede dei sensori intelligenti con cui è in grado di muoversi all’interno della stanza superando gli ostacoli senza problemi. Potrai anche controllarlo tramite l’app iRobot Home ed è compatibile con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant.

Se non vuoi rischiare di perderti questa occasione devi essere rapida. Questo è un prezzo che difficilmente potrà durare a lungo. Per cui vai subito su Amazon e acquista il tuo iRobot Roomba e6192 a soli 249,90 euro, invece che 339,89 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.