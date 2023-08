iRobot Roomba e6: lui pulisce, tu riposi e il PREZZO è da URLO

Lascia che a pensare alle pulizie di casa sia il tuo robot aspirapolvere e tu avrai il tempo di riposare o fare altre faccende. Oggi ti segnalo questa offerta da non perdere. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello iRobot Roomba e6 a soli 249,90 euro, invece che 339,89 euro.

Se approfitti adesso di questo sconto del 26% puoi risparmiare ben 90 euro sul totale e ti porti a casa un piccolo robot che ti stupirà. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un’esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo adesso cliccando qui.

iRobot Roomba e6: il migliore per qualità prezzo

Non c’è molto da girarci in giro, a questa cifra è il migliore che puoi acquistare. Il rapporto qualità prezzo è assolutamente vantaggioso e con questo sconto lo è ancora di più. Cosa lo rende un acquisto da fare assolutamente?

Prima di tutto ha un’aspirazione molto potente per cui a ogni passata raccoglie tutto lo sporco, che siano peli di animali, capelli, briciole o detriti. Poi, scaricando l’app dedicata, lo puoi controllare con lo smartphone anche mentre sei fuori casa e programmare la pulizia come desideri. Infine è compatibile con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant e ha una batteria che dura a lungo.

Queste sono solo 3 delle caratteristiche, oltre al prezzo, che lo rendono l’acquisto del giorno nella sua categoria. Per cui vai subito su Amazon e acquista il tuo iRobot Roomba e6 a soli 249,90 euro, invece che 339,89 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.