iRobot Roomba e5154: robot aspirapolvere a PREZZO DIMEZZATO

Se stai cercando un robot aspirapolvere dalle prestazioni eccellenti senza spendere un patrimonio, non perderti questa fantastica offerta. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello iRobot Roomba e5154 a soli 249,90 euro, invece che 499 euro.

Ebbene sì, in questo momento puoi avvalerti di uno sconto del 50% e quindi risparmiare ben 249 euro sul totale. Inoltre questa offerta, in esclusiva per gli abbonati ad Amazon Prime, di da la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

iRobot Roomba e5154: aspirazione potente e comandi vocali

iRobot Roomba e5154, oltre ad avere una potente aspirazione che gli consente di raccogliere anche i detriti, ha un sistema di pulizia a 3 fasi che garantisce un risultato eccellente. Evita aggrovigliamenti e lascia i pavimenti perfettamente puliti. Possiede una navigazione precisa e dei sensori Dirt Detect che riconoscono le aree dove c’è più sporco.

Scaricando l’app dedicata potrai controllare il piccolo robot con il tuo smartphone anche da remoto, ed è compatibile con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant. Ha un’autonomia di circa 90 minuti e torna in automatico alla base di ricarica quando sta per esaurire la batteria. Ha un ottimo serbatoio per la polvere ed è anche silenzioso.

Questo robot aspirapolvere è uno dei migliori in commercio e oggi lo puoi avere a molto meno. Per cui vai subito su Amazon e acquista il tuo iRobot Roomba e5154 a soli 249,90 euro, invece che 499 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.