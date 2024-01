iRobot Roomba Combo: robot smart 2 in 1 tuo a 149€ in MENO

Le pulizie di casa sono una delle cose più fastidiose e che più fanno perdere tempo in una giornata. Ecco perché appena ho scovato questa offerta di Amazon ho deciso di segnalartela. Se fai presto oggi puoi mettere nel tuo carrello iRobot Roomba Combo a soli 249,90 euro, invece che 399 euro.

Si tratta di un robot aspirapolvere e lavapavimenti meraviglioso, potente e con diverse funzioni intelligenti che farà diventare la pulizia dei pavimenti una passeggiata. E poi adesso lo puoi avere in sconto del 37% risparmiando così oltre 149 euro sul totale. Ma le offerte non sono finite qui. Infatti se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate da 49,98 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

iRobot Roomba Combo: addio scopa, paletta e mocio

Se acquisti questo robot 2 in 1 puoi buttare la scopa, la paletta e il mocio perché penserà a tutto lui. È dotato di un motore molto potente con spazzola a V che riesce a catturare ogni tipo di sporco, anche i detriti, senza lasciare nulla in giro. S’infila negli angoli più nascosti garantendo una pulizia profonda e completa.

Possiede 3 modalità di lavaggio che puoi personalizzare tramite l’app dedicata che ti consente anche di programmarlo e comandarlo da remoto. Inoltre è compatibile con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant.

Insomma oggi puoi fare un vero colpaccio ma devi essere velocissima. Quindi non aspettare ancora, vai subito su Amazon e acquista il tuo iRobot Roomba Combo a soli 249,90 euro, invece che 399 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.