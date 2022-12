iRobot Roomba Combo: robot ASPIRA e LAVA senza fatica a prezzo HOT

Se stai già pensando a tutte le ore buttate a pulire i pavimenti durante le vacanze di Natale, questa offerta di Amazon sul Roomba Combo di iRobot è la tua occasione d’oro per lavare via l’ansia e lasciare il compito delle pulizie a uno tra i robot aspira e lava più popolari e apprezzati dell’ultimo periodo.

Con uno sconto del 37% che fa crollare il prezzo di vendita ad appena 249€, infatti, il robot aspirapolvere di iRobot ti arriva a casa in appena 1 giorno con un risparmio di ben 150€.

Sconto Amazon davvero niente male per il robot aspirapolvere iRobot Roomba Combo

Realizzato con materiali premium e durevoli, il robot aspirapolvere monta un potentissimo motore aspirante e un set di spazzole rotanti che non temono lo sporco né i peli degli animali domestici. Inoltre, per rendere l’offerta ancora più allettante, Roomba Combo ti arriva a casa con un pratico panno lava pavimenti.

Perfettamente compatibile con Alexa e Google Assistant per iniziare la routine delle pulizie con un semplice comando vocale, il robot aspirapolvere è dotato di numerosi sensori in grado di scansare automaticamente eventuali ostacoli lungo il tragitto e riconosce automaticamento il tipo di sporco per mantenere casa sempre pulita.

Dimenticati di tutti i weekend passati a spazzare il pavimento di casa invece di rilassarti sul divano oppure uscire a fare una bella passeggiata: acquista subito il robot aspira e lava iRobot Roomba Combo e non preoccuparti più di nulla. Se lo acquisti adesso ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno con le spese di spedizioni gratuite incluse nei servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.