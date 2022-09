iRobot Roomba Combo j7+ UFFICIALE: pulizie "hands-free" in casa

iRobot Corp., azienda leader nel settore della robotica di consumo, presenta oggi Roomba Combo j7+, il robot aspirapolvere e lavapavimenti più avanzato al mondo e con a bordo il sistema operativo intelligente iRobot OS versione 5.0.

L’innovativo Roomba Combo j7+ si distingue dagli altri robot 2-in-1 per la capacità di aspirare la polvere e lavare le superfici in una sola passata, funzione che consente di risparmiare tempo e di mantenere allo stesso tempo i pavimenti puliti.

Arriva iRobot Roomba Combo j7+, il robot 2-in-1 di ultima generazione

L’apparecchio si affida ad un panno per il lavaggio totalmente retraibile che si solleva verso la parte superiore del robot quando entra in contatto con i tappeti, evitando così di bagnarli: è il primo 2-in-1 ad offrire una caratteristica simile. Il sistema iRobot OS 5.0, inoltre, porta con sé nuove funzionalità ed esperienze digitali in grado di migliorare il livello di intelligenza e di personalizzazione di tutta la gamma di prodotti iRobot dotati di connettività, offrendo aggiornamenti mirati per coloro che hanno animali domestici, per famiglie con bambini e per chi desidera un maggiore controllo sulle operazioni di pulizia.

A differenza di altri robot 2-in-1, Roomba Combo j7+ prima aspira la polvere dai tappeti poi aspira e lava i pavimenti in un’unica passata, portando così ad un notevole risparmio di tempo. Grazie ad iRobot OS ed alla tecnologia di navigazione PrecisionVision, gli utenti non dovranno preoccuparsi di mettere in ordine la casa prima di una sessione di pulizia. Roomba Combo j7+, infatti, riconosce più di 80 oggetti comuni, abilità che consente al robot di pulire aree specifiche a comando, ad esempio intorno alla lettiera del gatto, intorno al water, intorno alla lavastoviglie e tanto altro ancora. Il robot è anche in grado di individuare ed evitare ostacoli sul pavimento come cavi, abiti, scarpe, calzini, zaini, così come ciotole, giochi e deiezioni degli animali domestici.

Roomba Combo j7+ comprende circa 600 comandi vocali, più di qualsiasi altro robot 2-in-1. Gli utenti possono inoltre personalizzare le sessioni di pulizia di Roomba Combo j7+ attraverso l’app iRobot Home, scegliendo in quali stanze aspirare la polvere e lavare il pavimento ed in quali aspirare senza lavare, oltre a regolare la quantità di acqua e detergente da usare. Con Roomba Combo j7+, il panno per il lavaggio è già inserito e pronto all’uso. La versione Roomba Combo j7+ è dotata della base di ricarica Clean Base con sistema di svuotamento automatico della polvere, che permette all’utente di dimenticarsi della pulizia dei pavimenti per mesi. Con questa Clean Base, infatti, Roomba Combo j7+ può svuotare automaticamente al suo interno fino a 2 mesi di polvere e sporco raccolti quotidianamente. Lo sporco viene trattenuto in un sacchetto che al momento della sostituzione si sigilla automaticamente, evitando di disperdere la polvere nell’ambiente.

Roomba Combo j7+ con Clean Base e sistema di svuotamento automatico sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo 4 ottobre, al prezzo di €999,00. La versione senza Clean Base ma con sistema di svuotamento automatico sarà invece proposta a €799,00 e, sempre dal 4 ottobre, inizieranno ad essere disponibili anche gli aggiornamenti per iRobot OS 5.0.